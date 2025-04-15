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        Bursa'da AFSİAD Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:10
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        Bursa'da AFSİAD Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir restoranda yapılan toplantıda konuşan Bursa AFSİAD Başkanı Dr. İlker Duran, KOBİ'lerin finansmana erişme noktasında yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, kamu ve özel bankalara çağrıda bulundu.

        Duran, KOBİ'lerin ekonominin temel taşı olduğunu belirterek, finansmana erişim, teminat sunma zorunluluğu ve yüksek finansman maliyetlerinin KOBİ'ler için ciddi yük oluşturduğunu savundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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