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        Mudanya'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde Turizm Haftası, çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:00 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:05
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        Mudanya'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde Turizm Haftası, çeşitli etkinliklerle başladı.

        Mudanya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, Okul Müdürü Ali Celal Elmas, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Mudanya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçlayan etkinlikte, öğrenciler tarafından sahnelenen gösteriler ilgi gördü.

        Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, yaptığı konuşmada, ilçenin sahip olduğu tarihi miras ve doğal güzelliklerin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

        Mudanya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Celal Elmas ve Müdür Yardımcısı Ahmet Büyük de programda birer konuşma yaptı.

        Turizm Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Birinci olan Ebrar Sitar'a ödülünü Kaymakam Terzi takdim ederken, ikinci olan öğrenciye ise ödülünü Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç verdi.

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