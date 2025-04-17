GÜNCELLEME - Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mollafenari Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, binanın bitişiğindeki iki eve sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangından etkilenen olmazken, ekiplerin kontrolleri devam ediyor.
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