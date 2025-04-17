Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 00:31 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        ​​​​​​​Mollafenari Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, binanın bitişiğindeki iki eve sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yangından etkilenen olmazken, ekiplerin kontrolleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Vicdanlarını çöpe attılar!
        Vicdanlarını çöpe attılar!
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        İran Dışişleri Bakanı Yardımcısından açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Yardımcısından açıklamalar
        Bursa'da bitişik 3 evde yangın paniği
        Bursa'da bitişik 3 evde yangın paniği
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları

        Benzer Haberler

        Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da "Ebedi Barış" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Ebedi Barış" oyunu sahnelendi
        Park halindeki minibüste çıkan yangın oto tamir dükkanına sıçradı
        Park halindeki minibüste çıkan yangın oto tamir dükkanına sıçradı
        Bursa'da "Kısa Süren Saltanat" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Kısa Süren Saltanat" oyunu sahnelendi
        Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da "Mutlu Son" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Mutlu Son" oyunu sahnelendi