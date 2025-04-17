Bursa'da 33 suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 33 suçtan hakkında 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına çalışma başlattı.

Polis, "bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık", "dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlarından 52 farklı suç kaydı bulunan ve 33 suçtan 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A'nın (37), Görükle Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan İ.A'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi'nden bir süre önce bu mahalleye geçtiği, izini kaybettirmek için sıklıkla adres değiştirdiği, suç kaydı bulunmayan yakınları üzerinden bilgi ağı oluşturduğu, tanınmamak için sakal bıraktığı ve kaldığı adreslerde dışarı çıkmadığı tespit edildi.