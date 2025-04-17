Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 33 suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 33 suçtan hakkında 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 33 suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 33 suçtan hakkında 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına çalışma başlattı.

        Polis, "bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık", "dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlarından 52 farklı suç kaydı bulunan ve 33 suçtan 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A'nın (37), Görükle Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan İ.A'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi'nden bir süre önce bu mahalleye geçtiği, izini kaybettirmek için sıklıkla adres değiştirdiği, suç kaydı bulunmayan yakınları üzerinden bilgi ağı oluşturduğu, tanınmamak için sakal bıraktığı ve kaldığı adreslerde dışarı çıkmadığı tespit edildi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz yakalanınca hastaneye gittiğini öne sürdü; 18 bin 678 TL ceza ke...
        Ehliyetsiz yakalanınca hastaneye gittiğini öne sürdü; 18 bin 678 TL ceza ke...
        Anaokulunda başladığı snowboardda Türkiye birincisi olan liseli Arda'nın he...
        Anaokulunda başladığı snowboardda Türkiye birincisi olan liseli Arda'nın he...
        Arkadaşını boğazını keserek öldürüp, şizofren olduğunu iddia eden sanığın a...
        Arkadaşını boğazını keserek öldürüp, şizofren olduğunu iddia eden sanığın a...
        Bursa'da 20 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 20 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Bursa'da bir evde çıkan yangın bitişikteki 2 eve de sıçradı
        Bursa'da bir evde çıkan yangın bitişikteki 2 eve de sıçradı
        GÜNCELLEME - Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangın söndürüldü