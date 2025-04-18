BBDSO, keman virtüözü Daniil Bulayev'i konuk etti
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) konserde Letonyalı keman virtüözü Daniil Bulayev'i ağırladı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) konserde Letonyalı keman virtüözü Daniil Bulayev'i ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli yönetti.
Konserde Bulayev, orkestra eşliğinde Çaykovski'den "Keman Konçertosu" ve "Senfoni No:5" eserlerini seslendirdi.
Gecenin sonunda Bulayev ve şef Pirolli müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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