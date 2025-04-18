Orhaneli Kaymakamı Tuna Kur'an kursu inşaatını inceledi
Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Kur'an kursu ve 4-6 yaş Kur'an kursu inşaatını ziyaret etti.
Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Kur'an kursu ve 4-6 yaş Kur'an kursu inşaatını ziyaret etti.
Kaymakam Tuna ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Osmanbey Camisi'ndeki Kur'an kursu inşaatında inceleme bulundu.
Tuna ve Karabayır, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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