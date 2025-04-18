Karacabey'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Ulu Camii önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen grup adına açıklamada bulunan Karacabey İlçe Vaizi Fatih Göl, Filistin'de zulümler işleyen İsrail'in, 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdığı anımsattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin yaralandığını ya da sakat kaldığını anlatan Göl, şöyle konuştu:

"Bu saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir, Gazze yalnız değildir. Buradan ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz, ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durdurulmalıdır."

Açıklamanın ardından Diyanet-Sen Karacabey Temsilcisi Mücahit Diriğ tarafından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.