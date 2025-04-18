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        Uludağ Enerji Zirvesi sona erdi

        Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal, "2035'e geldiğimizde 53 bin megavatlık güneş enerjisi santrali (GES), 29 bin megavatlık rüzgar enerjisi santralinden (RES) bahsediyoruz ki son 2-3 yıla baktığımızda, özellikle güneş kurulu gücündeki sıçrama, 2035'e doğru giderken bir yol kazası olmadıktan sonra hedeflere ulaşacağımızı gösteriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:29
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        Uludağ Enerji Zirvesi sona erdi
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        Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Kartal, "2035'e geldiğimizde 53 bin megavatlık güneş enerjisi santrali (GES), 29 bin megavatlık rüzgar enerjisi santralinden (RES) bahsediyoruz ki son 2-3 yıla baktığımızda, özellikle güneş kurulu gücündeki sıçrama, 2035'e doğru giderken bir yol kazası olmadıktan sonra hedeflere ulaşacağımızı gösteriyor." dedi.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Konseyi öncülüğünde, "Geleceğin Enerji Stratejisi" temasıyla Bursa Business School'da, "Veri Merkezi ve Yapay Zeka Teknolojileri" başlıklı sunumla başlayan Uludağ Enerji Zirvesi'nin ikinci günü, "Fosil Yakıtlarda Dönüşüm Stratejisi" başlıklı oturumla devam etti.

        Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurucu Başkanı Yusuf Günay moderatörlüğünde "Türkiye Elektrik Sektörü 2035 Yol Haritası: Piyasa Yapısı, Altyapı ve Düzenlemeler" başlıklı oturum yapıldı.

        EÜAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kartal, oturumda yaptığı konuşmada, enerjide yenilenebilir ağırlıklı bir üretim politikası güdüldüğünü söyledi.

        Türkiye'nin hedeflerine değinen Kartal, şunları ifade etti:

        "2035'e geldiğimizde 53 bin megavatlık GES, 29 bin megavatlık RES'ten bahsediyoruz ki son 2-3 yıla baktığımızda, özellikle güneş kurulu gücündeki sıçrama, 2035'e doğru giderken bir yol kazası olmadıktan sonra hedeflere ulaşacağımızı gösteriyor. Bunun altyapısı hem mevzuat hem de yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında sektörün önünü açmaya devam ediyoruz. Kamu, 2035 hedefini koyarken özel sektörün de önünü açacak şekilde bir yapılanmaya gidiyor."

        Oturumda, UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu ve Rönesans Enerji Yatırım Direktörü Vehbi Karaeren de elektrik sektöründeki üretimleri ve yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

        Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Can Tutaşı moderatörlüğündeki "Teknolojiden Regülasyona Türkiye'de Enerji Depolama Sistemleri" oturumunda, EDSİS Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Çağatay Bayındır, Mensis Enerji'den Berkay Yamaner, Partner EGS Genel Müdür Yardımcısı Cem Balkan, REAPG Battery Üst Yöneticisi Alper Baykut, enerji depolama sistemlerinin ayrıntılarıyla ilgili konuştu.

        Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Elif Düşmez Tek moderatörlüğündeki "Enerjide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" oturumunda, Enerjisa Dijital İş Yönetimi ve İş Zekası Grup Müdürü Ali Volkan Özden, Enerji Piyasaları İşletme AŞ Bilgi Teknolojileri Direktörü Mehmet Uçansoy, EDİDER Genel Sekreteri Gökberk Bilgin, Deloitte Teknoloji ve Dönüşüm Danışmanlığı Direktörü Berk Kocaman, enerjide dijitalleşmenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Zirve, "Serbest Piyasa Dinamikleri ve Lisanssız Yatırımlar" oturumunun ardından sona erdi.

        Konuşmacılara, fidan sertifikası takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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