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        Bursa'da trafik ekipleri yapay zeka destekli hız tespit sistemi kullanıyor

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen yapay zeka destekli hız tespit sistemini kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:27
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        Bursa'da trafik ekipleri yapay zeka destekli hız tespit sistemi kullanıyor
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        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen yapay zeka destekli hız tespit sistemini kullanıyor.

        Operatör olmadan çalışabilen yeni yapay zeka destekli hız ihlali tespit sistemiyle araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanı PolNet ağına gönderilerek, ihlali bulunan araçlara ait veriler anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

        Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun sorumluluk alanlarında kalan ve trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerinde hızdan kaynaklı kazaların önlenebilmesi için radar denetimleri yerli ve milli hız tespit cihazıyla tüm hava şartlarında gece ve gündüz aralıksız olarak sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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