Bursa'da trafik ekipleri yapay zeka destekli hız tespit sistemi kullanıyor
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen yapay zeka destekli hız tespit sistemini kullanıyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen yapay zeka destekli hız tespit sistemini kullanıyor.
Operatör olmadan çalışabilen yeni yapay zeka destekli hız ihlali tespit sistemiyle araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanı PolNet ağına gönderilerek, ihlali bulunan araçlara ait veriler anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun sorumluluk alanlarında kalan ve trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerinde hızdan kaynaklı kazaların önlenebilmesi için radar denetimleri yerli ve milli hız tespit cihazıyla tüm hava şartlarında gece ve gündüz aralıksız olarak sürdürülüyor.
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