Nesine 3. Lig 1. Grup şampiyonu Bursaspor, kupasını evinde aldı

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, evinde oynadığı ve 4-1 kazandığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçının ardından düzenlenen törenle kupayı kaldırdı.

Törenin ardından kulüp Başkanı Enes Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kulübün yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Çelik, 11 aylık süre zarfında emeklerinin karşılığını görmenin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "İçeride 16-17 maç oynadık kupa maçlarıyla birlikte 30'un üzerinde maç oynadık." diye konuştu.

Başarılarının sırrının birliktelik olduğunu anlatan Çelik, şunları dile getirdi:

"Bu şehre Süper Lig yakışır, her gelen de bunu zaten görüyor. İnşallah biz de büyük taraftarımızla birlikte aynı şekilde destekleyecekler sağ olsunlar. Daha 5 aylık bir süre var, 24 bin kombine şimdiden satıldı. Ben inşallah hiç beklemeden bu takımı hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Zaten başarının sırrı birliktelik, şehir inandığı zaman, siyasilerinden iş adamına, taraftarına kadar ayrım gözetmeksizin herkes inandığı zaman başarı geliyor. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, hepsinin emekleri var. İnşallah önümüzdeki senelerde daha da artarak birlik beraberlikle daha güçlü bir Bursaspor göreceksiniz."