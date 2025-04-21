Bursa'da Kürşat Başar Orkestrası konser verdi

Konserin sonunda solist ve orkestra, Bursalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Gecede, ünlü film müziklerinin yanı sıra Türk pop müziğinden eserler seslendirilirken Bursalı sanatseverler de şarkılara eşlik etti.

Konserde Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı, Türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarı seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı aynı sahneyi paylaştı.

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