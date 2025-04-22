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        Bursa'nın Mudanya kıyılarında müsilaj görüldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:58
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        Bursa'nın Mudanya kıyılarında müsilaj görüldü
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        Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

        Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Mudanya sahilinde de yoğunlaştı.

        Sahil bandını çevreleyen müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

        Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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