Bursa'da "Uzun İnce Bir Yoldayım" konseri düzenlendi

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Uzun İnce Bir Yoldayım" konserinde solist Emirhan Kartal ve Seher Çelik aynı sahneyi paylaştı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Uğur Kaya yönetti.

Gecede, İstanbul Devlet Halk Müziği Korosu ve solistler halk ozanı ve şairi Aşık Veysel'in eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

Konserde "Kara toprak", "Uzun ince bir yoldayım", "Güzelliğin on para etmez" ve "Keklik" gibi türkülere müzikseverler de eşlik etti.

Solistler ve koro, sanatseverler tarafından alkışlandı.