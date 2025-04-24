Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Geleceğimin İnşaası'25" etkinliği düzenlenecek

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapı Topluluğunca bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Geleceğimin İnşaası'25" etkinliği 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Geleceğimin İnşaası'25" etkinliği düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapı Topluluğunca bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Geleceğimin İnşaası'25" etkinliği 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

        "Türkiye’nin Mega Projeleri" temasıyla düzenlenecek etkinlikte sektörün önde gelen firmaları ve isimleri bir araya gelecek.

        Etkinlikte, "Mega projelerde proje yönetimi", "Finans analizleri ve risk tanımlaması", "Mega projelerde uygulanan farklı imalatların süreçleri" gibi birçok konu ele alınacak.

        Kurulacak fuaye alanında birçok firma bir araya gelerek sektörün bileşenlerini tanıtacak.

        BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğin kayıtları bugün başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Parklarda sabahladılar!
        Parklarda sabahladılar!
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Uzun İnce Bir Yoldayım" konseri düzenlendi
        Bursa'da "Uzun İnce Bir Yoldayım" konseri düzenlendi
        Bursa İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, koltuğunu çocuklara devretti
        Bursa İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, koltuğunu çocuklara devretti
        Çocuğun eline saplanan çivi hastanede çıkartıldı
        Çocuğun eline saplanan çivi hastanede çıkartıldı
        Mudanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Mudanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Bursa'da "Dirençli Kentler Zirvesi" düzenlendi
        Bursa'da "Dirençli Kentler Zirvesi" düzenlendi
        Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı