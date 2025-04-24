Bursa'da "Geleceğimin İnşaası'25" etkinliği düzenlenecek

Kurulacak fuaye alanında birçok firma bir araya gelerek sektörün bileşenlerini tanıtacak.

Etkinlikte, "Mega projelerde proje yönetimi", "Finans analizleri ve risk tanımlaması", "Mega projelerde uygulanan farklı imalatların süreçleri" gibi birçok konu ele alınacak.

"Türkiye’nin Mega Projeleri" temasıyla düzenlenecek etkinlikte sektörün önde gelen firmaları ve isimleri bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.