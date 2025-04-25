Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Veysel U'nun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde Sülün Sokak ile Ilıca Sokak kesişiminde Kerem O. (47) idaresindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet, seyir halindeki Veysel U. (30) yönetimindeki 16 AUP 230 plakalı motosiklete çarptı.

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