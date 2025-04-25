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        Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:38
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        Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi'nde Sülün Sokak ile Ilıca Sokak kesişiminde Kerem O. (47) idaresindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet, seyir halindeki Veysel U. (30) yönetimindeki 16 AUP 230 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklenerek başından ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Veysel U'nun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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