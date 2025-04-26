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        Bursa'da bir evin bahçe duvarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:40
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        Bursa'da bir evin bahçe duvarına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Tuncay B'nin (22) kullandığı 16 BNK 336 plakalı motosiklet, Akhisar Mahallesi 1. Malazgirt Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tuncay B'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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