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        Marmarabirlik bu yıl 7,5 milyar lira net ciro hedefliyor

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) bu sene 7 milyar 500 milyon lira net ciro ve 35 milyon dolar ihracat hedeflediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:04
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        Marmarabirlik bu yıl 7,5 milyar lira net ciro hedefliyor
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        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) bu sene 7 milyar 500 milyon lira net ciro ve 35 milyon dolar ihracat hedeflediği bildirildi.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Marmarabirlik'in 2023-2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdürlük binasında yapıldı.

        Bakanlık temsilcileri, Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyeleri, 8 kooperatifin başkan ve yöneticileri ile birlik temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yönetim kurulu faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programı, bağımsız denetim raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, mali durum ve hedeflerin de paylaşıldığı toplantıda, 2024-2025 ürün alım kampanyasını değerlendirdi.

        Hasat dönemi boyunca 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini belirten Asa, ürün bedellerinin yüzde 50'sini peşin, geri kalan kısmının yarısını 21 Şubat'ta ödendiğini, kalan son ödemenin 25 Nisan'da yapılarak, ortaklara toplam 3 milyar 200 milyon lira ödeme yapıldığını aktardı.

        Bir kilogram zeytinin üretim maliyetinin 2024 yılında 35 liraya yükseldiğini ifade eden Asa, şunları kaydetti:

        "Yıllar itibarıyla üretim maliyetleri yüzde 600 artmıştır. Bir kilogram zeytinin üretim maliyeti içinde işçilik payının yüzde 45'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Zeytin üretiminde temel masraf kalemi, işçilik olmuştur. Ürün alım fiyatlarına refah payını da eklediğimizde üretim maliyetlerine orantılı olarak 2021 yılında 20,10 liradan 54 liraya, 2022 yılında 54 liradan 125 liraya, son olarak da 139 liraya yükselmiştir. Marmarabirlik olarak, amacımız üreticiyi ayakta tutmaktır."

        Marmarabirlik'in 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyasında 57 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiğine değinen Asan, "Marmarabirlik olarak, 2025 yılında 7 milyar 500 milyon ciroya ulaşarak, önümüzdeki yıl nefes almak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 32 milyon dolar olan ihracatımızı 35 milyon dolara çıkarmayı, ihracat yaptığımız ülke sayısını, zeytin ülkesi İspanya, Küba, Moldova ve Madagaskar'ı da ekleyerek ile 70'e yükseltmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Asa, tarım sektörün gelecek planlamasıyla ilgili önerilerde bulunarak şunları kaydetti:

        "Üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekir. Bu sebeple gençlerin tarımsal üretime kazandırılması, son derece önemli. Çiftçi belgesiyle üretici olduğunu belgeleyen, 30 yaşına kadar gençlerimizin SGK priminin devlet tarafından ödenmesi, tarımsal üretimi teşvik edecek ve üretimde devamlılık sağlanacaktır."

        Hidamet Asa, önceki dönemlerde ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortakların koşulları sağlaması durumunda ortaklığa geri dönebileceğini belirterek "Yeniden yapılandırma döneminden bugüne, ortaklıktan çıkarılanlara af kapsamında geri dönüşünü sağlaması, genel kurulumuzun onayına sunulacak. Birliğimize değer katan eski ortaklarımızın tekrar ortak olabilmeleri için ana sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen şartları taşıyan ortaklardan 20 bin lira katılım bedeli alınarak aynı haklarla ortak olabilecekler." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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