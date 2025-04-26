İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Bursa'da protesto edildi

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesini protesto etti.

Ulu Cami'de toplanan platform üyeleri, sloganlar atarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

"Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" mitinginde bir araya gelen grup, "Terörist İsrail", "Gazze'de insanlık ölüyor", "Filistin yanıyor", "Gazze'de soykırım var" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazze'deki duruma dikkati çekmek için kefenli oyuncak bebeklerle miting alanına gelen göstericiler, İsrail soykırımını protesto etti.

Platform Başkanı Murat Eryağan, burada yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanlık dramını protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail soykırımının sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirten Eryağan, "Zulmün olduğu yerde tarafımızı belli etmek için buradayız. Zalimin karşısında, mazlumların yanında olduğumuz için buradayız. Kim olursa olsun zalime karşıyız. Kim olursa olsun mazlumun yanındayız." dedi.