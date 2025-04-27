Rusya'da hayatını kaybeden dağcılardan Güler'in cenazesi Bursa'da defnedildi

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 dağcı 22 Nisan'da Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, zirve dönüşünde havanın aniden kötüleşmesi üzerine ikiye ayrılan ekipten Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağı inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise dağın yukarısında mahsur kalmıştı.

Defin sonrası Güler'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Bursa'da özel bir hastanede göz doktoru olan Güler'in cenazesi, Rusya'daki işlemlerinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yiğitali Mahallesi'ne getirildi.

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