Bursa'da yılın ilk çeyreğinde üretilen her 10 otomobilden 6'sı yurt dışına gönderildi

CEM ŞAN - OYAK Renault ve TOFAŞ'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, yılın ilk 3 ayında günlük üretilen 1206 otomobilden 731'i ihraç edildi.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde 220 bin 927'si otomobil olmak üzere, traktör dahil 352 bin 299 araç üretildi.

Üretilen 352 bin 299 aracın yüzde 73'üne karşılık gelen 257 bin 212'si yurt dışına satıldı. Otomobillerde ise üretilen 220 bin 927 aracın 149 bin 843'ü ihraç edildi.

- OYAK Renault otomobil üretiminde ilk sırada

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 90 bin 245 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 40,8 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Hyundai Motor Türkiye ise ilk çeyrekte 61 bin 800 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Sakarya'da bulunan Toyota 50 bin 585 adet otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ da 18 bin 297 otomobil üretimiyle dördüncü oldu.