Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yılın ilk çeyreğinde üretilen her 10 otomobilden 6'sı yurt dışına gönderildi

        CEM ŞAN - OYAK Renault ve TOFAŞ'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, yılın ilk 3 ayında günlük üretilen 1206 otomobilden 731'i ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yılın ilk çeyreğinde üretilen her 10 otomobilden 6'sı yurt dışına gönderildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEM ŞAN - OYAK Renault ve TOFAŞ'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, yılın ilk 3 ayında günlük üretilen 1206 otomobilden 731'i ihraç edildi.

        AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde 220 bin 927'si otomobil olmak üzere, traktör dahil 352 bin 299 araç üretildi.

        Üretilen 352 bin 299 aracın yüzde 73'üne karşılık gelen 257 bin 212'si yurt dışına satıldı. Otomobillerde ise üretilen 220 bin 927 aracın 149 bin 843'ü ihraç edildi.

        - OYAK Renault otomobil üretiminde ilk sırada

        Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 90 bin 245 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 40,8 olarak kayıtlara geçti.

        Kocaeli'de faaliyet gösteren Hyundai Motor Türkiye ise ilk çeyrekte 61 bin 800 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

        Sakarya'da bulunan Toyota 50 bin 585 adet otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ da 18 bin 297 otomobil üretimiyle dördüncü oldu.

        Bursa'da ocak-mart döneminde 108 bin 542 otomobil üretildi. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 49,1'i kentte gerçekleştirildi.

        - Bursa'daki üretimin yüzde 60'ı ihraç edildi

        Otomobil üretiminde birinci olan OYAK Renault, ihracatta da 64 bin 828 adetle ilk sırada bulunuyor.

        Hyundai Motor Türkiye 51 bin 500 otomobille ikinci, Toyota 32 bin 495 otomobille üçüncü ve TOFAŞ ise 1020 otomobil ihraç ederek dördüncü sırada yer aldı.

        Bu yılın ilk 3 ayında, Türkiye'nin otomobil dış satımına 65 bin 848 adetle katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 44'ünü oluşturdu.

        Bursa'da ilk çeyrekte üretilen 108 bin 542 adet otomobilin yüzde 60,66'sı yurt dışına gönderildi.

        Kentte günlük olarak banttan indirilen araç sayısı 1206 ve günlük dış satım sayısı ise 731,6 oldu. Kentin bir saatte yurt dışına gönderdiği otomobil sayısı ise 30,48 oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abramoviç'in villasında 10 milyonluk rüşvet iddiası!
        Abramoviç'in villasında 10 milyonluk rüşvet iddiası!
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti

        Benzer Haberler

        Bursa'da Terra Trio müzik grubu konser verdi
        Bursa'da Terra Trio müzik grubu konser verdi
        Bursa'da "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi
        Bursa'da "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi
        Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
        TOFAŞ-Mersin Spor: 87-65
        TOFAŞ-Mersin Spor: 87-65
        Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0
        Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi