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        Bursa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyu sürücülerine para cezası

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu sürücülerine para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 20:23 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:23
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        Bursa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyu sürücülerine para cezası
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu sürücülerine para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Bursa-Mudanya kara yolu Tepedevrent mevkisinde düğün konvoyunun trafiği yavaşlattığı ihbarı aldı.

        İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, trafiği yavaşlattığı tespit edilen 6 araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik zabıtasının uyarı ve ikazlarına uymamak", "kaza ya da arıza halleri dışında emniyet şeridini kullanmak", "trafiğin düzen ve güvenliği ile alakalı kural ve yasaklara uymamak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak" maddelerinden toplam 35 bin 146 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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