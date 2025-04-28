Bursa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyu sürücülerine para cezası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu sürücülerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Bursa-Mudanya kara yolu Tepedevrent mevkisinde düğün konvoyunun trafiği yavaşlattığı ihbarı aldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, trafiği yavaşlattığı tespit edilen 6 araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik zabıtasının uyarı ve ikazlarına uymamak", "kaza ya da arıza halleri dışında emniyet şeridini kullanmak", "trafiğin düzen ve güvenliği ile alakalı kural ve yasaklara uymamak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak" maddelerinden toplam 35 bin 146 lira idari para cezası uyguladı.