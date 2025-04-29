Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için çadır nöbeti başlattı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3 gün sürecek çadır nöbetine başladı.

Öğrenciler, BUÜ Görükle Yerleşkesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından, öğrenci topluluklarının ortak organizasyonuyla çadır alanında buluştu.

Nöbet kapsamında kermes, tiyatro gösterileri, söyleşi, sergi ve çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak. Öğrenciler, alanında uzman kişilerle bir araya gelerek bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

Çadır alanında konuşan Uludağ İntifada sözcüsü Eyüp Can Koçak, Gazze'de 18 aydır süren ve son günlerde artarak devam eden insanlık dışı saldırıların, hastaneler, camiler ve çadırların bombalanmasının, siyonist işgal rejimi vahşetini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Uluslararası kamuoyunun ise çok küçük bir kesimi hariç, bu insanlık suçları karşısında sessiz kalmayı sürdürdüğünü vurgulayan Koçak, şunları kaydetti: