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        Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak

        SERGEN SEZGİN - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak kupayı müzesine götürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:43
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        Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak
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        SERGEN SEZGİN - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda zafere ulaşarak kupayı müzesine götürmek istiyor.

        Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakaları, İzmir'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Ligin güçlü ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, yarın Köyceğiz Belediyespor ile Serdar Yereli Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

        Bursa temsilcisi, final müsabakasına kadar kayıpsız gidip kupayı kazanmak istiyor.

        - "Başarımızı taçlandırıp final oynarız"

        Takımın başantrenörü İlknur Kurtuluş, AA muhabirine, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

        Sadece Beşiktaş yenilgisi aldıklarını ve iyi bir ekip kurduklarını belirten Kurtuluş, "Gençlerle çalışıyoruz. Abiler, abiliklerini yapıyor. Küçükler de küçüklüklerini biliyor. Sezona güzel başladık. İnşallah güzel bitireceğiz." dedi.

        Kurtuluş, takımın tecrübeli oyuncularının önderliğinde birlik beraberliği sağladıklarını ve sezon boyunca sıkıntı yaşamadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Köyceğiz ve arkasından Beykoz maçlarını oynayacağız. Muhtemelen finale kadar gidersek rakibimiz Beşiktaş olacak. Köyceğiz maçıyla başlamamız bizim için biraz daha avantaj tabii ki. Başarımızı taçlandırıp final oynarız diye düşünüyorum. Şanslı bir kura çektik. Tabii ilk önce adım adım kazanmamız gerekiyor. İlk gün yenilip dönmek de var baktığımızda. Beykoz'u da geçtiğimiz takdirde zaten final oynayacağız."

        - "Hedefimiz final oynamak ve kupayı Bursa'ya getirmek"

        Takımın kaptanı Ramazan Mutlu, şu ana kadar hedeflerinin üstünde bir başarı ortaya koyduklarını dile getirdi.

        Başarının temelinin takımda aile yapısı kurulması olduğuna dikkati çeken Ramazan, dışarıdan yapılan takviyelerin de bu kulübün sistemine, misyonuna uygun olarak seçildiğini ifade etti.

        Ramazan Mutlu, takımın iyi geçen sezonla beraber hedeflere yöneldiğinin altını çizerek, "Hedefimiz final oynamak ve kupayı Bursa'ya getirmek. Bunun için çalışmamız şu an devam ediyor. Şanslı bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Zaten ligde daha önce kazandığımız maçlar bunlar. Tabii oradaki çok farklı bir atmosfer olacak. O yüzden her şeye gebe bir organizasyon. Kendimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Takımın idari menajeri Metin Güner de hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

        Kendilerini tam anlamıyla hazır hissettiklerini dile getiren Güner, "Final maçında oynayacağız gibi görünüyor. Takımımıza da güveniyoruz. Final maçında da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp kupayı Bursa'ya getirmek istiyoruz. Böyle bir şans var önümüzde. Bu şansı bir takım yarattı." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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