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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:15
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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Umut Koç (28) idaresindeki 16 AHH 444 plakalı motosiklet, ilçeye bağlı kırsal Bakırköy Mahallesi yolunda karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) yönetimindeki 16 BNZ 029 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Koç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Ş.Ü. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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