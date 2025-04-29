Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda F.K.E.I. ve A.M.M.E, gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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