Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda F.K.E.I. ve A.M.M.E, gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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