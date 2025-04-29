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        Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için çadır nöbetine devam ediyor

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3 gün sürecek çadır nöbeti ve eylemlere, ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:32
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        Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için çadır nöbetine devam ediyor
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3 gün sürecek çadır nöbeti ve eylemlere, ikinci gününde devam ediyor.

        BUÜ Görükle Yerleşkesi'ndeki çadır nöbeti kapsamında, Uludağ İntifada Hareketi'nce Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde organize edilen söyleşide, gazeteci yazar Yusuf Kaplan, öğrencilerle buluştu.

        Filistin'de olup bitenlerin yeterince anlaşılmadığını belirten Kaplan, "Gazze'de yaşanan soykırım, katliam, cinayet, öyle geçiştirilebilecek bir şey değildir. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

        Gazze'de ikinci Bedir Savaşı'nın yaşandığını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

        "O direniş, boşuna değil. 'Gazze'yi kurtaramıyoruz' diyoruz biz kimiz ki? Orada bir zulüm var, müdahale edemiyoruz. Birileri tezgah, oyun kurabilir. Allah, onları başlarına yıkar. Allah'ın aziz bir intikam sahibi olduğunu unutmayalım. Allah, tarih boyunca intikamını iki şekilde alıyor. Birincisi gazabıyla azmanlaşan toplumları tarihten siliyor. İkincisi rahmetiyle alıyor. Gazze'de olan bitenlerin Allah'ın insanlığa rahmetinin tecellisi olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Gazze aynası ile. Öyle bir hadise yaşanıyor ki 8 milyar dünyalı her biri elinde bir ayna, kaç kuruşluk adam olduğunu görebiliyor o aynaya bakarak. Gazze için ne yapıp yapmadığına, nerede durup durmadığına, nefesini nereye kadar tükettiğine, nereye kadar o insanların acılarını hissettiğine bakarak kaç kuruşluk adam olduğunu görüyor. İlk defa insan kendisiyle yüzleşti. Bu, Allah'ın rahmeti."

        Kaplan, "Büyük, güçlü, organize eylemler yapılmalı. Ses getirecek gösteriler yapılmalı. Emek sarf edilmeli. Siyaset, iktidarıyla, muhalefetiyle harekete geçmeli. Bütün siyasi, sosyal, kültürel, entelektüel aktörler harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

        Söyleşinin ardından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde "Şahitler Tiyatrosu" adlı oyun sahnelendi.

        Nöbet kapsamında kermes, tiyatro gösterileri, söyleşi, sergi ve çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak ve öğrenciler alanında uzman kişilerle bir araya gelecek.

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