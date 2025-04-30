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        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 01:17 Güncelleme: 30.04.2025 - 01:17
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        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri aynı gerekçeyle iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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