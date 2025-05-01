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        İnegöl'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, geçirdiği kazada hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:28
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        İnegöl'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, geçirdiği kazada hafif yaralandı.

        Bursa-Ankara kara yolu Alanyurt Özdilek mevkisinde polis ekipleri Eren Ş'nin kullandığı 16 AIC 409 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan Eren Ş'nin kullandığı motosiklet bir süre sonra devrildi.

        Kazada hafif yaralanan Eren Ş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetinin bulunmadığı, motosikletin ise muayene ve sigortasının yapılmadığı belirlendi.

        Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi, sürücüye toplamda 40 bin lira ceza yazıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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