Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı" sona erdi

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı", yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa'da buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı", yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa’da buluşturdu.

        BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen fuarda 50 ülkeden yüzlerce yabancı alıcı ağırlandı.

        "Değişime Giden Yol" teması çerçevesinde 2026 ilkbahar-yaz sezonuna yön verecek kumaş koleksiyonlarının tanıtıldığı fuarda, kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticilerle ziyaretçiler bir araya geldi.

        BTSO öncülüğünde yürütülen Giysilik Kumaş UR-GE projeleri kapsamında B2B organizasyonunda ise başta Avrupa, Rusya, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu olmak üzere birçok bölgeden gelen yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmesi gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanı Ümit Özüren, Türkiye'nin gelişmiş tekstil sanayisinde hak ettiği yeri alması için bu tür fuarların önemli olduğunu belirterek, gelecek yıllarda öneminin artacağını düşündüğünü kaydetti.

        Özbekistan'dan fuara katılan firma yetkilisi Hamida Inoyatova da bu etkinliği çok başarılı bulduğunu ve Türk kültürel mirasının uluslararası seviyede tanıtılması açısından çok faydalı olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"

        Benzer Haberler

        Yerli üretimle maliyeti düşen sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması çağrı...
        Yerli üretimle maliyeti düşen sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması çağrı...
        Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 30 kişiye 427 bin TL ceza
        Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 30 kişiye 427 bin TL ceza
        İnegöl'de pencereden düşen çocuk yaralandı
        İnegöl'de pencereden düşen çocuk yaralandı
        İnegöl'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
        İnegöl'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
        Bursa'da "Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Gönlümüzdeki Türküler" konseri düzenlendi
        Bursa'da "Gönlümüzdeki Türküler" konseri düzenlendi