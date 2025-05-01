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        Çocuklarda sık görülen bağışıklık sistemi yetersizliğinde erken tanı önemli

        Çocuklarda sıklıkla görülen primer immün yetersizlikte (bağışıklık sistemi yetersizlikleri) erken tanının hayati öneme sahip olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:30
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        Çocuklarda sık görülen bağışıklık sistemi yetersizliğinde erken tanı önemli
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        Çocuklarda sıklıkla görülen primer immün yetersizlikte (bağışıklık sistemi yetersizlikleri) erken tanının hayati öneme sahip olduğu bildirildi.

        Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk İmmünoloji Uzmanı Dr. Demet Hafızoğlu, Primer İmmün Yetersizlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de primer immün yetersizliğin çocuklarda sıklıkla görüldüğüne dikkati çekerek, ilk 1 yaşta erken tanı konulmasının sağ kalımı artıracağını kaydetti.

        Hafızoğlu, sık enfeksiyon geçiren çocukların bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yılda ikiden fazla kulak iltihabı, ikiden fazla akciğer enfeksiyonu, tekrarlayan zatürre, sık ishal, sık sinüzit, ciltte çıban benzeri enfeksiyonlar ya da mantar enfeksiyonları olan hastaların bağışıklık testlerinin yapılması önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

        Ağır kombine immün yetmezliğin bağışıklık siteminin en acil tablosu olduğunu bildiren Hafızoğlu, erken tanı ve erken dönemde kemik iliği nakli yapılmasının hayat kurtarıcı olduğunu aktardı.

        Uzm. Dr. Hafızoğlu, günümüzde tanımlanmış çok çeşitli bağışıklık hastalığı olduğunu belirterek, "Hastanın tanısına ve klinik durumuna yönelik damar içine uygulanan antikor desteği sağlayan serumlar, koruyucu antibiyotik tedavileri hastanın problemlerine yönelik tedavi uygulamalarıyla bu hastaların hayat kalitesi ve sağ kalımı arttırmaktadır." açıklamasını yaptı.

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