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        Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:49
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        Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

        Bursa'daki kutlamalar kapsamında bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Millet Bahçesi'nde toplandı.

        Polis uygulama noktasındaki kontrollerin ardından işçiler, pankartlar açıp slogan atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Kent Meydanı'nda oluşturulan alandaki kutlamada, sendikaların temsilcileri tarafından günün önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, konser verildi.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Atatürk Bulvarı'nda toplandı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı etkinlikte katılımcılar, bulvar üzerinden sloganlar eşliğinde Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki meydana kadar yürüdü.

        Buradaki etkinliğe, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alandaki sendikaların temsilcileri katılımcılara hitap etti.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de Altıeylül ilçesindeki Çarşamba Pazarı önünde toplanan işçi sendikaları buradan yürüyerek Kuva-yi Milliye Meydanı'na ulaştı.

        Burada grup adına konuşma yapan Kristal-İş Balıkesir Şube Başkanı Ata Yazıcı, 1 Mayıs'ın tarihçesini anlattı.

        Sendikalı ve toplu sözleşme koşulları, sosyal adalet, eşitsizlik, kardeşlik, barış ve özgürlük için her zamankinden daha kararlı mücadele edeceklerini belirterek, "Savaşların olduğu alanlarda insan hakları emek mücadelesinden söz edilemez. Gazze'de uzun süredir devam eden insanlık dışı saldırılara sessiz kalmayacağız. Çocukların ve sivillerin kadınların katledildiği bu vahşete 'dur' diyeceğiz. Biz emekçiler savaşın değil barışın tarafındayız." dedi.

        Konuşmanın ardından işçiler müzik eşliğinde meydanda halay çekti.

        Kutlamalara CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve çok sayıda işçi katıldı.

        - Çanakkale

        Çanakkale'deki etkinlik, eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan kortejin yürüyüşüyle başladı.

        Grup, slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Geniş güvenlik önlemleri altında alana giren katılımcılar, türküler söyleyip halay çekti.

        Daha sonra organizasyonu gerçekleştiren sendika ve sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı.

        Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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