Bursa'da "Emeğin Elleri" fotoğraf sergisi açıldı

Emekçilerin yaşamına, üretim sürecine ve emeğin izlerine odaklanan fotoğraflardan oluşan sergi, ziyaretçilere emeğin estetik ve insani boyutunu yansıtıyor.

Tayyare Kültür Merkezi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, FOTON Derneği Bursa Şubesi tarafından hazırlanan "Emeğin Elleri" adlı fotoğraf sergisi fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.

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