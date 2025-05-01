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        Bursa'da "Emeğin Elleri" fotoğraf sergisi açıldı

        Bursa'da "Emeğin Elleri" fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:30
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        Bursa'da "Emeğin Elleri" fotoğraf sergisi açıldı
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        Bursa'da "Emeğin Elleri" fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

        Tayyare Kültür Merkezi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, FOTON Derneği Bursa Şubesi tarafından hazırlanan "Emeğin Elleri" adlı fotoğraf sergisi fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.

        Emekçilerin yaşamına, üretim sürecine ve emeğin izlerine odaklanan fotoğraflardan oluşan sergi, ziyaretçilere emeğin estetik ve insani boyutunu yansıtıyor.

        Sergi, 8 Mayıs’a kadar merkezin üst salonunda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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