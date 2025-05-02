"Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması" için müracaat süreci başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) "Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması" için müracaatların kabulüne başlandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, kentte 2024 yılının en büyük 250 firmasının belirlenmesi için düzenlenen araştırma için başvurular, 30 Mayıs tarihinde mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacak.

Araştırma kapsamında, başarılarıyla öne çıkan firmalar, iş dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde, "İhracat" ve "Sektör Liderleri" kategorilerinde ödüllendirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması"nın kent ekonomisine ilişkin en detaylı ve kapsamlı saha çalışması olduğunu belirtti.

Bursa ekonomisine ışık tutan araştırmaya katılım için alt sınırın net satışlarda an az 250 milyon olarak belirlendiğini aktaran Burkay, şunları kaydetti: