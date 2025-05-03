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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 3 milyar 244 milyon dolar oldu

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 3 milyar 244 milyon dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:04
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 3 milyar 244 milyon dolar oldu
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 3 milyar 244 milyon dolar oldu.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 2 milyar 754 milyon 997 bin dolara ulaştı. Birliğin yılın ilk 4 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik artışla 11 milyar 112 milyon 842 bin dolar oldu.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), nisan ayında 98 milyon 610 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk 4 aylık ihracatı 408 milyon 22 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Nisan ayında 69 milyon 568 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), ocak-nisan ihracatı 272 milyon 997 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

        Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) nisan ayında 23 milyon 752 bin dolarlık ihracat yaptı. Birliğin 4 aylık ihracatı 92 milyon 637 bin dolar olarak hesaplandı.

        Nisan ayında, 7 milyon 984 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dört aylık dönemde 47 milyon 112 bin dolarlık dış satışa imza attı.

        UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin nisan ihracatı da 289 milyon 461 bin olarak kayda geçti.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Global ekonomideki gelişmeler, ihracatçılarımızın daha dikkatli ve stratejik hareket etmelerini gerektiriyor. Yine de üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla UİB olarak ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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