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        Bursa'da 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:22
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        Bursa'da 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.

        Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan aile, 3 aylık bebekleri Yunus K'yi beşiğine yatırıp uyuttu.

        Bir süre sonra bebeğin hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, Yunus K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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