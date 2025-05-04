Bursa'da 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Bir süre sonra bebeğin hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, Yunus K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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