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        İmam hatip öğrencileri Gazze için 6 dilde konser verdi

        Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) öncülüğünde 220 öğrenciden oluşan orkestra ve koro tarafından, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye "ses" olabilmek için düzenlenen 6 dildeki konseri binlerce Bursalı izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:35
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        İmam hatip öğrencileri Gazze için 6 dilde konser verdi
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        Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) öncülüğünde 220 öğrenciden oluşan orkestra ve koro tarafından, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye "ses" olabilmek için düzenlenen 6 dildeki konseri binlerce Bursalı izledi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, kentteki bazı imam hatip okullarındaki öğrenciler arasından gönüllü olanlar tarafından oluşturulan, 130 korist ve 90 müzisyenden oluşan koro, mazlum coğrafyalar için yazılan 6 şarkıyı seslendirdi.

        Öğrenciler, Türkçe, Arapça, İngilizce, Tatarca, Azerice ve Farsça olmak üzere 6 dildeki şarkılarını Gazze'de yaşananlara dikkat çekebilmek için söyledi.

        Piyano, bağlama, gitar, ney, yan flüt, keman, bateri, elektro gitar, kalimba, ksilafon, akordiyon, metalafon ve ukulele gibi çalgı aletlerinden oluşan orkestranın, 8 farklı okuldan 220 öğrenciyle verdiği konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

        Kültür merkezinin fuaye alanında öğrencilerin el emeği ürünlerinin bulunduğu hayır çarşısı, boyama atölyeleri gibi etkinlikler de yapıldı.

        Konser sayesinde Gazze için toplanan bağışlar, bu coğrafyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Etkinliğe, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, bazı STK'ların temsilcileri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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