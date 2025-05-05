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        Bursa'da "Turan'a Doğru" programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç sahne aldı

        Bursa'da "Turan'a Doğru" programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 01:47 Güncelleme: 05.05.2025 - 01:47
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        Bursa'da "Turan'a Doğru" programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç sahne aldı
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        Bursa'da "Turan'a Doğru" programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç konser verdi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç sahne aldı.

        Sanatçılar, "Ceddin Deden", "Türkiyem" ve "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" eserlerini seslendirdi.

        Programa, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nurtaç Usta ile Ülkü Ocakları üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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