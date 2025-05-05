Bursa'da "Turan'a Doğru" programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç sahne aldı
Bursa'da "Turan'a Doğru" programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç konser verdi.
Bursa'da "Turan'a Doğru" programında Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç konser verdi.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Atilla Yılmaz ve Osman Öztunç sahne aldı.
Sanatçılar, "Ceddin Deden", "Türkiyem" ve "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" eserlerini seslendirdi.
Programa, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nurtaç Usta ile Ülkü Ocakları üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
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