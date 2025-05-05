Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da lise öğrencileri "Fotoğraf Günleri" etkinliği düzenleyecek

        Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fotoğraf bölümü tarafından düzenlenen ve fotoğraf sanatına gönül verenler ile öğrencilerini bir araya getiren "Fotoğraf Günleri" 7-9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:49 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da lise öğrencileri "Fotoğraf Günleri" etkinliği düzenleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fotoğraf bölümü tarafından düzenlenen ve fotoğraf sanatına gönül verenler ile öğrencilerini bir araya getiren "Fotoğraf Günleri" 7-9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

        Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında fotoğrafçılığın farklı disiplinlerinden isimler ağırlanacak. 7 Mayıs Çarşamba saat 13.00'te açılışı yapılacak etkinlikte Rümeysa Uzunoğlu, öğrencilere "Yenidoğan fotoğrafı"nı anlatacak.

        Öğrencilerin fotoğraf alanındaki farklı disiplinleri öğrenmesini ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlikte, 8 Mayıs Perşembe Galip Çetiner "Kızılötesi fotoğrafçılık", Erhan Sevenler ise "Basın fotoğrafçılığı" alanında deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak.

        Etkinliğin son gününde ise Alper Tüydeş "Yaban hayatı fotoğrafı", Mustafa Bilge Satkın da "Fotojurnalizm" konularında öğrencilerle bir araya gelecek.

        Ayrıca fotoğrafçılık tekniklerinin ele alınacağı iki atölye çalışması gerçekleştirilecek ve okulun öğrencilerinin objektiflerinden yansıyan dört farklı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor

        Benzer Haberler

        Bursa'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan zanlılardan 3'ü...
        Bursa'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan zanlılardan 3'ü...
        Bursa'da baraj arazisinde tarımsal faaliyet sürdüren kişiler hakkında işlem...
        Bursa'da baraj arazisinde tarımsal faaliyet sürdüren kişiler hakkında işlem...
        Baba oğul tescilli Bursa bıçağını geleneksel yöntemlerle üretiyor
        Baba oğul tescilli Bursa bıçağını geleneksel yöntemlerle üretiyor
        Trolle avlanan 2 balıkçıya 428 bin 615 TL ceza
        Trolle avlanan 2 balıkçıya 428 bin 615 TL ceza
        Köpek eğitiminde kullanılan 'clicker' ile atları eğitiyorlar
        Köpek eğitiminde kullanılan 'clicker' ile atları eğitiyorlar
        Bursa'da Anneler Günü ve engelliler için konserler düzenlendi
        Bursa'da Anneler Günü ve engelliler için konserler düzenlendi