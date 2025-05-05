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        Bursa'da "Sarallar" suç örgütü davasında 35 sanığın yargılanması sürüyor

        Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün Bursa'daki faaliyetlerine yönelik haklarında dava açılan örgütün elebaşı, yönetici ve üyesi olduğu öne sürülen 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:59 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:59
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        Bursa'da "Sarallar" suç örgütü davasında 35 sanığın yargılanması sürüyor
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        Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün Bursa'daki faaliyetlerine yönelik haklarında dava açılan örgütün elebaşı, yönetici ve üyesi olduğu öne sürülen 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hakkı S, Erdem C, Erkan O, Ferhat A, Fehmi A, Abdülsamet S, Savaş E, Yusuf A, Kadir S, suça sürüklenen çocuk A.O, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan bir kısmı da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla yargılanan Hakkı S, iddianameye konu olaylarla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

        Müşteki Taner B'nin aracını tehditle alarak kullandıkları yönündeki iddialar üzerine sanık Hakkı S, söz konusu aracı kendisine Okay A'nın ayarladığını söyledi.

        Özgür isimli arkadaşıyla Bursa'ya geldiklerinde Okay A'nın aracı İnegöl'de kendilerine teslim ettiğini belirten Hakkı S, "Yolda giderken bana, soyadını S. olarak bildiğim kişiyle tanıştığını, bu kişinin Yalova'da oteli olduğunu söyledi. Bu şekilde Yalova'da bungalovlardan oluşan otele gittik. Bizi D. isimli kişi karşıladı. Burası tadilat aşamasındaydı. Bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldık." diye konuştu.

        Hakkı S, bu aracın suç konusu olduğunu bilmediğini ileri sürerek, "Bilseydim alıp kullanmazdım." ifadelerini kullandı.

        Diğer sanıkları operasyondan sonra tanıdığını iddia eden Hakkı S, "Onlar da beni tanımazlar. Ben örgüt kurma, yönetme suçunu işlediğimi kabul etmiyorum. İşlendiği iddia olunan diğer suçlara da dahil olmadım. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

        Sanık Abdülsamet S. ise şirketlerinin araç alım satım faaliyetleri gösterdiğini, bu kapsamda bir aracı teslim etmek için Yalova'ya götürdüğünü anlattı.

        Aracı Yalova'daki bungalovların bulunduğu otele götürdüğünü aktaran sanık, "Daha sonra tesisin kafe kısmında oturdum. Okay Bey tanımadığım kişilerle burada görüşme yapıyordu. Bu sırada bir kavgaya tanık olmadım." dedi.

        İddianamede iki müştekinin kendisi hakkında bulunduğu iddialara değinen Abdülsamet S, bu kişilerden çek ya da araç alınması olaylarına dahil olmadığını ileri sürerek, "Ben herhangi bir örgüte bilerek dahil olmadım." ifadelerini kullandı.

        Fehmi A. da iddianamede adı geçen pastanenin sahibi olduğunu, bir gün iş yerine geldiğinde sanıklar Derya T, Tolga T. ve kendisini daha önce Okay Saral olarak tanıtan Okay A'yı burada otururken gördüğünü anlattı.

        Daha sonra iş yerinin Okay A. ve bazı kişilerce rızası dışında kullanıldığını dile getiren Fehmi A, "Pastanemi kullanmamalarını söylediğimde Okay A. aileme zarar vereceğinden bahisle beni tehdit etti. Bu nedenle durumu polise haber veremedim." dedi.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Fehmi A, pastanesini kendi işleri için kullanmamalarını söylemesi nedeniyle darbedildiğini ileri sürdü.

        Diğer sanıkların ve avukatların taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, 20 tutuklu sanıktan Atakan A, Hayrullah E, Ferhat A, Savaş E, Erdem C. ve Erkan O'nun tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı temmuz ayına erteledi.

        - İddianameden

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün 2023 yılının kasım ayından itibaren Bursa'daki faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

        Daha sonra 35 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında bazı sanıklar hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı, bazı iletişim kayıtlarına göre "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün, Bursa'daki eylemlerinin yöneticisi Okay A'nın idaresindeki örgüt üyelerince yürütüldüğü, Okay A'nın Sarallar'ın elebaşları Hakkı S. ve Ümit S. ile iletişimde olduğu, sanıkların örgütün ismini özellikle müştekilere ve mağdurlara karşı korkutucu ve sindirici güç olarak kullandıkları, bu şekilde nüfuz oluşturmaya çalıştıkları belirtilmişti.

        Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı Ümit S. ve Hakkı S. ile örgüt yöneticileri Fırat E, Emrah D, Fahri G, Okay A'nın, "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıla, "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma" suçundan 15 yıla, "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 10 yıla, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla, "cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıla, "basit yaralama" suçundan 1 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 12 yıla kadar, ayrıca "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.

        Örgüt üyesi olduğu öne sürülen diğer 29 sanığın ise benzer suçlardan değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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