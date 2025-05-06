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        Bilişim sektöründe hedef, ihracatı 10 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarmak

        CEM ŞAN - Türkiye bilişim sektörü, özellikle bankacılık, finans ve teknoloji alanlarındaki başarısıyla yıllık yaklaşık 5 milyar dolar olan ihracatını 10 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:14
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        Bilişim sektöründe hedef, ihracatı 10 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarmak
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        CEM ŞAN - Türkiye bilişim sektörü, özellikle bankacılık, finans ve teknoloji alanlarındaki başarısıyla yıllık yaklaşık 5 milyar dolar olan ihracatını 10 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

        Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 1-7 Mayıs Bilişim Haftası'nı kutladığını söyledi.

        Doğrul, bilişim sektörünün son yıllarda bütün sektörleri etkilediğini ifade ederek, teknolojik gelişmelerin bilişim üzerinde yoğunlaştığını vurguladı.

        Türkiye'de bilişim sektöründeki gelişmelerden son derece memnun olduklarını belirten Doğrul, vizyonel olarak da dünyadaki bütün bilişim camiasının gelişmelerini takip ettiklerini dile getirdi.

        Doğrul, yapay zekanın günlük hayata girmesinin devrim niteliğinde olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

        "Yapay zeka yeni bir devrimin ön ayak izlerini bize sundu. Bugüne kadar yüklenen dünyadaki bütün datalarının bundan sonraki süreçte de anlık işlenebilir bir politikaya dönüştürebilmek üzere yapay zeka önümüzü açtı. Birçok sektörün daha hızlı ilerlemesini, iş proseslerini kısaltmasını, hataları, unsurları görmeyi, sürdürülebilirlik konusunda bize çok büyük yardımcı olacak."

        Eğitimden sağlığa, uzay teknolojilerinden havacılık ve savunma sanayisine çeşitli alanlarda yapay zeka destekli hareket edileceğine işaret eden Doğrul, "Bu bir kırılmaydı ve kırılmanın ön ayak izlerini hep beraber yaşıyoruz. Biz teknik tarafındayız. Verinin anlık işlenebilmesi ve sektörel fayda açısından da yapay zeka devrimini başlattı. Biz de bu devrimin içinde hep beraber hareket edeceğiz. Yapay zeka artık stratejik bir konumdadır. Yapay zekanın stratejik konumunu Türkiye ve bilişimciler olarak sektörün bileşenleri anlamış durumdadır." ifadelerini kullandı.

        - "Türk bilişimcilerle kimse boy ölçüşemez"

        Doğrul, Türklerin dünyanın en iyi yazılımcıları arasında yer aldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Pratik zeka ve analitik düşünme konusunda hızlı ve doğru bir omurgaya oturmuş yazılım sistemleri konusunda Türk bilişimcilerle kimse boy ölçüşemez. Türk yazılımcılar, hatırı sayılır bir şekilde bilgi birikimine sahiptir. Özellikle birkaç sektör var ki bilişim alanında hakikaten Türkler bu konuda birinci sıradadır. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Bankacılık sektöründe, finans ve teknoloji konularında Türklerin üzerine kimseyi tanımam. Bunu çok net söyleyebilirim. Yazılım ihracatımız gelişiyor. İhracattaki payımız olan binde 8'lik oranımız (2 milyar dolar) artık giderek artmaya başladı. Bilişim sektörü 2024'ü donanım kısmı dahil 4,9 milyar dolar ihracatla kapamıştı. Önümüzdeki 10 yıl içinde bunu 15 milyar dolara çıkarmakla ilgili hedef konuldu."

        Yasal regülasyonlarla sektörün önünün açılmaya çalışıldığını belirten Doğrul, "Sektör temsilcileri olarak yazılım ihracatını artırma konusunda çalışmalara devam ediyoruz. Sektörün bankacılık ve sağlık alanları başta olmak üzere program yazma konusunda dünyanın her yerine ihracatımız söz konusu. Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu ülkelerine bile yazılım sektöründen ürün satan arkadaşlarımız var." diye konuştu.

        - "TEKNOFEST aslında bilim ve teknoloji fuarı oldu"

        TEKNOFEST'in sektöre çok olumlu katkılarının olduğunu dile getiren Doğrul, bu sayede gençlerin sektöre ilgisinin arttığını anlattı.

        Doğrul, gençlerin ilgisinin artmasının, başarı odaklı ödüllendirilmelerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "TEKNOFEST aslında bilim ve teknoloji fuarı oldu. Dolayısıyla herkesin kendini gösterebildiği bir alan oldu. Türkiye'de giderek yıldızı parlıyor. Yeni ürün üretenler, yeni mucitler yani herkes orada olmak istiyor ama benim için önemli kısmı, genç bilişimcilerin cesaretlendirilmesi açısından özellikle başarıların görülmesi ve gençler tarafından örnek alınması açısından TEKNOFEST harika bir uygulama. Düşünenlere, yapanlara teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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