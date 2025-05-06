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        Zayıflamak için başladığı karatede 36 yıldır şampiyon yetiştiriyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da zayıflamak için başladığı karate sporunda antrenörlüğe yönelen 61 yaşındaki Ömer Salih Cengiz, 36 yıldır şampiyon yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:20
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        Zayıflamak için başladığı karatede 36 yıldır şampiyon yetiştiriyor
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        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da zayıflamak için başladığı karate sporunda antrenörlüğe yönelen 61 yaşındaki Ömer Salih Cengiz, 36 yıldır şampiyon yetiştiriyor.

        Ömer Salih Cengiz, küçük yaşlarda aşırı kiloları nedeniyle spor yapmaya karar verdi. Ailesinin de teşvikiyle karateye yönelen Cengiz, 18 yaşında kurslara katılmaya başladı.

        Karateye gönül veren Cengiz, sporculuk kariyerinin ardından 1989 yılında Furkan Spor Kulübü'nü kurup genç yetenekleri yetiştirmeye kararını aldı.

        Karatede 36 yıldır sporcu yetiştiren Cengiz, AA muhabirine, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında çok sayıda sporcusunun derece elde ettiğini söyledi.

        Polonya'nın başkenti Varşova'da 24-25 Mayıs'ta düzenlenecek 38. Avrupa Kyokushinkaikan Karate Şampiyonası'na 4 sporcusunun katılacağını aktaran Cengiz, "20'ye yakın antrenör, hakem yetiştirdim. Yakın zamanda 4 Avrupa şampiyonumuz var. Balkan şampiyonu 8-10 sporcum var. Son 4-5 yılda yetiştirdiğim sporcular. Son 10 senede 20'ye yakın uluslararası derece yapan sporcum var." diye konuştu.

        Cengiz, sporcu yetiştirmeye devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bu spor benim için adeta bir aşk. Karate aşkı içimizde olduğu, sağlık açısından bir problemimiz olmadığı sürece bu sporu yapmaya, gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Onların başarısı benim başarım demek. Onlar başarıyı yakaladığı zaman ben onlardan daha mutlu oluyorum. Bu anlatılacak bir duygu değil, bunu yaşamak gerekiyor. Bütün antrenör arkadaşlara da aynı duyguları yaşamalarını diliyorum. Karate bizim için önce sağlık sonra spor, aynı zamanda kendini korumak. Karate sporu her zaman dinç, güçlü ve sağlıklı kalmaya vesile olan bir spor."

        Cengiz, her yaş grubunun karateyi rahatlıkla yapabileceğini bildirdi.

        - Sporcuları başarılarını anlattı

        Cengiz'in öğrencilerinden 15 yaşındaki Arda Arman ise izlediği filmden esinlenerek karateye başladığını söyledi.

        Ailesinin de kendisine destek verdiğini anlatan Arda Arman, mart ayında Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilen 11. Balkan Kyokushinkaikan Şampiyonası'nda kendi kategorisinde şampiyonluk elde ettiğini aktardı.

        Karateyi 4 yıldır yaptığını dile getiren Arman, "Sonraki hedefim Avrupa şampiyonasına katılmak. Sonrasında da dünya şampiyonasında devam etmek." dedi.

        Aynı şampiyonada Balkan 3'üncüsü olan 16 yaşındaki Tuğçe Demirsu antrenörü Cengiz'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        Arkadaşlarıyla bir şeyleri başarmanın güzel olduğunu anlatan Demirsu, "Karate bir anda girdi hayatıma. Başladığımda çok sevdim. Stres attım, kafamı dağıttım. Hem de bir şeyleri başarmak bana iyi geldi. Avrupa'da başarı elde ederek 3'üncü oldum. İlk hedefim Avrupa şampiyonu olmak sonrasında da dünya şampiyonasına gitmek." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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