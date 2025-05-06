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        Bursa'da husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 8 ay hapis verildi

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl eylül ayında eşini telefonla taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:22
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        Bursa'da husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 8 ay hapis verildi
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen yıl eylül ayında eşini telefonla taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Z, olayda hayatını kaybeden Esat Çelik'in eşi Ruhiye Çelik ve taraf avukatları katıldı.

        Karadan önce söz verilen sanık Ramazan Z, pişman olduğunu belirtti.

        Sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, tahrik ve takdir indirimiyle cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü.

        Geçen yıl eylül ayında Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Esat Çelik (47) ile Ramazan Z. (48) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Z, yanında bulunan tüfekle Çelik'e ateş ederek yaralamıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Esat Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan Z, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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