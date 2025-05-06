Bursa'da husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 8 ay hapis verildi

Geçen yıl eylül ayında Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Esat Çelik (47) ile Ramazan Z. (48) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Z, yanında bulunan tüfekle Çelik'e ateş ederek yaralamıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Esat Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan Z, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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