Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 16 AYD 575 plakalı tır, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde R.C. (54) idaresindeki 16 Y 6995 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
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