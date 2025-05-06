"Küçük Venedik" gün batımında dronla görüntülendi

Drone ile görüntülenen Gölyazı, çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçi ağırlıyor. Bölgeye gelenler, gölde kayıklarla gezinti yapabiliyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliğince (JATA) "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada, eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı bilinen Gölyazı'da gün batımı, dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.