Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Verdi'nin "Requiem" eserini seslendirecek

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Devlet Çoksesli Korosu'nun Giuseppe Verdi'nin "Requiem" adlı eserini seslendireceği konser yarın müzikseverlerle buluşacak.

BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, yarın saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda verilecek.

Konserde, Verdi'nin müziğinde hem kişisel bir yas hem de evrensel bir ifade biçimi olarak hayat bulan "Requiem" adlı eseri sahneye taşınacak.

Eser, Naci Özgüç'ün yönetimindeki BBDSO ile Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu tarafından yorumlanacak.

Soloları soprano Gülbin Kunduz Günay, mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, tenor Erdem Erdoğan ve bas Engin Suna seslendirecek.