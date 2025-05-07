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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Verdi'nin "Requiem" eserini seslendirecek

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Devlet Çoksesli Korosu'nun Giuseppe Verdi'nin "Requiem" adlı eserini seslendireceği konser yarın müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:56
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Verdi'nin "Requiem" eserini seslendirecek
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Devlet Çoksesli Korosu'nun Giuseppe Verdi'nin "Requiem" adlı eserini seslendireceği konser yarın müzikseverlerle buluşacak.

        BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, yarın saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda verilecek.

        Konserde, Verdi'nin müziğinde hem kişisel bir yas hem de evrensel bir ifade biçimi olarak hayat bulan "Requiem" adlı eseri sahneye taşınacak.

        Eser, Naci Özgüç'ün yönetimindeki BBDSO ile Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu tarafından yorumlanacak.

        Soloları soprano Gülbin Kunduz Günay, mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, tenor Erdem Erdoğan ve bas Engin Suna seslendirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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