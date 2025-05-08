DMM'den yapay zeka kaynaklı dezenformasyonla mücadele hedefi

SEMİH ŞAHİN - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü İdris Kardaş, yapay zekanın dezenformasyonu arttırabildiğini belirterek, "Toplumsal her alanda yapay zekanın ürettiği dezenformasyon kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu, yakın zamanda olacak gibi görünüyor. Bunun farkında olarak, bazı videoların gerçek olmadığını bilmemiz ve buna karşı savunma mekanizmaları geliştirmemiz çok önemli." dedi.

"Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi"ne katılmak için Bursa'ya gelen Kardaş, AA muhabirine, özellikle seçim dönemi, doğal afetler gibi önemli toplumsal olayların yaşandığı dönemlerde daha fazla dezenformasyon bülteni yayımladıklarını hatırlattı.

Dezenformasyona karşın doğru bilginin merkezlerince kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Kardaş, yapılan çalışmalar neticesinde 3 yıl içerisinde dezenformasyon sayısında azalmalar olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Yapay zeka ve sosyal medyanın yaygın olarak kullanılmasının da bilgi kirliliğini arttırdığını dile getiren Kardaş, şöyle devam etti:

"Yapay zeka üzerinden dezenformasyon süreçleri artık daha fazla arttı. Bazı yapay zeka uygulamalarının telefonlarımızda yaygınlaşmasıyla bu sayı artacaktır ve mutlaka geniş kesimlere de ulaşacaktır. Çok sayıda üretilen 'deepfake' (bir kişinin gerçekte bulunmadığı bir videoya ve görüntüye eklenmesi) gibi videolar ya da görsellerden şu anda daha az insan etkileniyorken önümüzdeki süreçte bu sayı artacaktır. Toplumsal her alanda yapay zekanın ürettiği dezenformasyon kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yakın zamanda olacak gibi görünüyor. Bunun farkında olarak, bazı videoların gerçek olmadığını bilmemiz ve buna karşı savunma mekanizmaları geliştirmemiz çok önemli."

- Dezenformasyonla mücadelede eğitimler sürüyor İdris Kardaş, dijital okuryazarlığın önemine dikkati çekerek, "Sosyal medya ve dijital medya üzerinde yeni bir bilinçlenme, farkındalık oluşması şart. Dijital ve sosyal medyayı doğru kullanma şekli, orada üretilen dezenformasyonun tespiti, yayılımı ve bununla ilgili nasıl bir refleks geliştirileceğine yönelik eğitimlerimiz yaygınlaşıyor. Bu eğitimler sayesinde sosyal medyanın daha güvenli bir alan olarak kullanılması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı. Sosyal medyayı daha güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını anlatan Kardaş, şunları kaydetti: "Sosyal medyayı tamamen dışlamak veya reddetmek mümkün değildir çünkü bunları milyonlarca insan kullanıyor ve Türkiye'de bu oran gerçekten çok yüksek. Ülkemizde sosyal medyadan geçirilen saatler çok yüksek. Sosyal medya doğru şekilde kullanılırsa, doğru bir şekilde burası tüketilirse dezenformasyona daha az alan kalacağını düşünüyoruz. Biz toplumun tamamına dezenformasyon konusunda bir farkındalık eğitimi vermeye çalışıyoruz, bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İlerleyen süreçte toplumun tüm kesimlerine dezenformasyon eğitimi uygulamasını yaygınlaştırmaya gayret göstereceğiz."