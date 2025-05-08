Bursa'da "Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı" düzenleniyor

Bursa Belediyeler Birliğince düzenlenen "Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı" başladı.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oktay Yılmaz, kamusal alanlardaki çalışan sağlığı ve iş güvenliği alanındaki gelişmelerin halka daha nitelikli, hızlı hizmet olarak geri döneceğini aktardı.

Güvenli bir şehrin yalnızca sağlam yapılarla değil, insana öncelik veren bir yönetim anlayışıyla kurulduğunu bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İş sağlığı ve güvenliği, yalnızca sahada değil, zihniyette de inşa edilmesi gereken bir koruma alanıdır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliğine sadece yasal bir zorunluluk veya bireysel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak bakılmalıdır. Bu çalıştayın temel hedefi bu farkındalığın artmasına katkı sağlamaktır.”