Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı" düzenleniyor

        Bursa Belediyeler Birliğince düzenlenen "Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı" düzenleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Belediyeler Birliğince düzenlenen "Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı" başladı.

        Yıldırım Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Oktay Yılmaz, kamusal alanlardaki çalışan sağlığı ve iş güvenliği alanındaki gelişmelerin halka daha nitelikli, hızlı hizmet olarak geri döneceğini aktardı.

        Güvenli bir şehrin yalnızca sağlam yapılarla değil, insana öncelik veren bir yönetim anlayışıyla kurulduğunu bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "İş sağlığı ve güvenliği, yalnızca sahada değil, zihniyette de inşa edilmesi gereken bir koruma alanıdır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliğine sadece yasal bir zorunluluk veya bireysel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak bakılmalıdır. Bu çalıştayın temel hedefi bu farkındalığın artmasına katkı sağlamaktır.”

        Çalıştayda, Kamusal Alanlarda Risk Yönetimi ve Güvenlik Standartları, İSG Eğitim ve Farkındalık Programları, Kamusal Alanlarda İş Kazaları ve Hukuki Süreçler, Altyapı Çalışmaları ve Güvenlik Yönetimi, Yüklenici/Hizmet Veren Kuruluşlar Çalışan Güvenliği ve İSG Yönetimi, İSG Teknolojileri ve Dijital Çözümler, Psikososyal Riskler, Meslek Hastalıkları ve Çalışan Sağlığı, Yangın Acil Durum Yönetimi ve Yangın Planlaması ile Çevresel Riskler ve Sürdürülebilir İSG Politikaları konuları tartışılacak.

        Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, birliğe üye belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uzmanlar ve davetlilerin katıldığı çalıştay yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        DMM'den yapay zeka kaynaklı dezenformasyonla mücadele hedefi
        DMM'den yapay zeka kaynaklı dezenformasyonla mücadele hedefi
        21 yıl önce 2 bileziğe evlatlık verilen Sefa, biyolojik ailesini bulana 2 b...
        21 yıl önce 2 bileziğe evlatlık verilen Sefa, biyolojik ailesini bulana 2 b...
        Bursa'da, alkollü sürücünün kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1...
        Bursa'da, alkollü sürücünün kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1...
        Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacabey'e canlı bağlandı; Atares-2 RES açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacabey'e canlı bağlandı; Atares-2 RES açıldı
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı