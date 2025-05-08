Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ'ın çalışanları 20 Mayıs'ta greve gidecek

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında belediyenin iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca 20 Mayıs'ta grev kararı alındı.

Demiryol-İş Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesinde anlaşamamaları nedeniyle greve gitme kararı alındığını bildirdi.

Yaklaşık 130 gündür sürdürülen görüşmelerde taleplerinin belediye tarafından karşılanmadığının altını çizen Yaman, "Biz toplu iş sözleşmesini masada bitirmek istiyoruz. Bursa halkına eziyet yaşatmak istemiyoruz, işçilerimiz de sıkıntı yaşasın istemiyoruz. Yüzde 40'lık son teklifimizin kabul edilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yaman, dertlerinin işçinin hakkını korumak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bursa halkımız sıkıntı yaşamasın diye sözleşmenin başlangıcından itibaren 130 gün geçmesine rağmen hiçbir eylem yapmadık. Bursa halkı ile işçimizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. BURULAŞ işçisi daima Bursa halkına güler yüzlü ve anlayışlı olmuştur. Halkımızın da sabaha karşı saat 04.00'te yatağından kalkan, 06.00'da anahtarı alan ve yüzlerce, binlerce yolcuyu taşıyan, haftada 45 saat çalışan işçinin hakkını almasıyla ilgili sıkıntı yaşamayı dert etmeyeceğine inanıyoruz. Bursa halkı her zaman çalışanlarla beraber olmuştur, yine de olacaktır. Mustafa Bozbey ile hiçbir sorunumuz yoktur. Kendisiyle bu konuyu makamında da görüştük ancak bir yüzde 25 tutturmuşlar gidiyorlar. Herkes yüzde 25 alacaksa, bunun tayinini de yönetim yapacaksa sendikalara gerek olmadığını düşünüyorum. Bizim sendikal mücadeleden başka kesinlikle ve kesinlikle hiçbir amacımız yoktur."