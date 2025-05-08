Bursa'da "tiny house" imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, "tiny house (küçük ev)" imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, "tiny house (küçük ev)" imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Çekrice Mahallesi’ndeki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek satışa hazır haldeki bir tiny house yapısına sıçradı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de traktörle müdahaleye destek verdiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında bir tiny house kullanılamaz hale geldi.
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