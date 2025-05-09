BBDSO, Giuseppe Verdi'nin "Requiem" eseriyle konser verdi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Ankara Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde Giuseppe Verdi'nin "Requiem" eserini seslendirdi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Ankara Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde Giuseppe Verdi'nin "Requiem" eserini seslendirdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Naci Özgüç ve koro şefi Burak Onur Erdem yönetti.
Gecede, solist Gülbin Kunduz Günay, Nesrin Gönüldağ, Erdem Erdoğan ve Engin Suna sahne alırken BBDSO, Ankara Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde Giuseppe Verdi'nin "Requiem" eserini seslendirdi.
Gecenin sonunda orkestra ve koro, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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