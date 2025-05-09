BBDSO, Giuseppe Verdi'nin "Requiem" eseriyle konser verdi

Gecenin sonunda orkestra ve koro, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Naci Özgüç ve koro şefi Burak Onur Erdem yönetti.

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